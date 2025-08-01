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6 ayda AYM'ye yapılan bireysel başvuruların yüzde 59'u karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurulara ilişkin 2025 yılı istatistikleri açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 15:12, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 15:17
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6 ayda AYM'ye yapılan bireysel başvuruların yüzde 59'u karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru ve norm denetimi istatistiklerine göre, 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında önemli veriler paylaşıldı. Bu süreçte 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldı ve 573 bin 180 başvuru sonuçlandırıldı. Başvuruları karşılama oranı ise yüzde 83,5 olarak açıklandı. Derdest dosya sayısı 113 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

Bireysel Başvuru İstatistikleri

  • Bu yılın ilk 6 ayında yapılan bireysel başvuru sayısı: 36 bin 31
  • Sonuçlandırılan başvuru sayısı: 21 bin 267

Başvuruların Sonuçları

  • 19 bin 374 başvuru kabul edilemez bulundu.
  • 1562 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi.
  • 76 başvuruda "hakkın ihlal edilmediği"ne karar verildi.
  • 213 başvuruda idari ret kararı verildi.
  • 42 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

Norm Denetimi İstatistikleri

  • 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2025 arasında 530 iptal başvurusu ve 1785 itiraz başvurusu yapıldı.
  • 470 iptal ve 1714 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı.
  • Bu yıl toplamda 156 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 140'ı sonuçlandırıldı.


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