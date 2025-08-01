6 ayda AYM'ye yapılan bireysel başvuruların yüzde 59'u karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru ve norm denetimi istatistiklerine göre, 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında önemli veriler paylaşıldı. Bu süreçte 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldı ve 573 bin 180 başvuru sonuçlandırıldı. Başvuruları karşılama oranı ise yüzde 83,5 olarak açıklandı. Derdest dosya sayısı 113 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

Bireysel Başvuru İstatistikleri

Bu yılın ilk 6 ayında yapılan bireysel başvuru sayısı: 36 bin 31

Sonuçlandırılan başvuru sayısı: 21 bin 267

Başvuruların Sonuçları

19 bin 374 başvuru kabul edilemez bulundu.

başvuru kabul edilemez bulundu. 1562 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi.

başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. 76 başvuruda "hakkın ihlal edilmediği"ne karar verildi.

başvuruda "hakkın ihlal edilmediği"ne karar verildi. 213 başvuruda idari ret kararı verildi.

başvuruda idari ret kararı verildi. 42 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

Norm Denetimi İstatistikleri

1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2025 arasında 530 iptal başvurusu ve 1785 itiraz başvurusu yapıldı.

ile arasında iptal başvurusu ve itiraz başvurusu yapıldı. 470 iptal ve 1714 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı.

iptal ve itiraz başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl toplamda 156 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 140'ı sonuçlandırıldı.



