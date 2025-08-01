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Uçakta ayakta durma tartışması

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini tamamlayan uçak park yerine ulaşmadan bazı yolcular ayağa kaktı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 15:26, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 15:27
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Uçakta ayakta durma tartışması

Pegasus Havayolları'nın Sofya-İstanbul seferini yapan uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, uçağın park yerine ilerleyişi sırasında bazı yolcular ayağa kalktı. Anonsları ve kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan bazı yolcular yerlerine oturmadı ve taşkınlık çıkarmaya başladı. Bunun üzerine, pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçak park yerine geldikten sonra polis ekipleri ayakta bulunan yolculara kural dışı yolcu prosedürü uyguladı. Bu tür olaylar, uçuş güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmakta ve havacılık kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Para Cezası Uygulanabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atarak, iniş sonrası kurallara uymayan yolculara yönelik yaptırımları devreye sokmuştur. 2 Mayıs 2025'te yayımlanan "Yolcu Anonsları Genelgesi" kapsamında, uçak tam olarak park pozisyonuna ulaşmadan ve emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara artık idari para cezası uygulanabilecektir.

  • Uçak park pozisyonuna ulaşmadan ayağa kalkmak yasaktır.
  • Emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden hareket edilmemelidir.
  • Kurallara uymayan yolculara idari para cezası uygulanacaktır.


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