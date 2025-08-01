Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Orman Yangınına Müdahale

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

2 helikopter

8 arazöz

4 su tankeri

62 personel

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



