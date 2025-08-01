Bursa'da orman yangını
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. 2 helikopter ve 62 personel alevlerle mücadele ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 15:28, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 16:12
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Bursa'da Orman Yangınına Müdahale
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
- 2 helikopter
- 8 arazöz
- 4 su tankeri
- 62 personel
Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.