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Estepera'da Cilt Yenilenmesinde Yeni Dönem: Morpheus 8 Altın İğne ile Gençliğe Dokunuş

Günümüzde estetik uygulamalarda doğal görünüm ve etkili sonuçlar artık olmazsa olmaz.

Kaynak : MN Medya
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Estepera'da Cilt Yenilenmesinde Yeni Dönem: Morpheus 8 Altın İğne ile Gençliğe Dokunuş

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Cilt gençleştirme yöntemleri arasında öne çıkan Morpheus 8 teknolojisi, minimal invaziv bir yöntemle maksimum etki vaat ediyor. İstanbul Şişli ' de hizmet veren Estepera Poliklinik, bu alanda hastalarına sunduğu Morpheus 8 uygulamasıyla dikkat çekiyor. Biz de bu yeni nesil altın iğne teknolojisini, uygulamanın nasıl yapıldığını ve kimler için uygun olduğunu Estepera Poliklinik uzmanlarıyla konuştuk.

"Morpheus 8 ile sadece cilt yüzeyine değil, cildin alt katmanlarına da dokunuyoruz"

Sizi Morpheus 8 Altın İğne uygulamasında farklı kılan nedir?

Estepera Poliklinik olarak, teknolojiyi daima en doğru tekniklerle birleştirme prensibiyle hareket ediyoruz. Morpheus 8, yalnızca cilt yüzeyinde değil, derin dermal katmanlarda da etki yaratan bir uygulama. Bu cihaz, fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans teknolojisini kullanarak cilt altındaki kolajen ve elastin üretimini ciddi anlamda artırıyor. Dolayısıyla sadece kırışıklıkları azaltmakla kalmıyor; cildin sıkılaşmasına, gözeneklerin küçülmesine ve genel dokunun toparlanmasına da yardımcı oluyor.

Uygulama süreci nasıldır, hastaları neler bekliyor?

İşlem oldukça konforlu. Öncesinde lokal anestezik krem uygulanıyor, böylece hastalar herhangi bir acı hissetmeden işlem sürecini geçiriyor. Uygulama bölgesine göre ortalama 30 ila 45 dakika arasında sürüyor. İşlem sonrasında hafif bir kızarıklık ve ödem olabilir ama bu etkiler birkaç saat içinde kaybolur. Hastalarımız, uygulamanın ertesi günü sosyal hayatlarına rahatlıkla dönebiliyor.

"Ameliyatsız yüz germe etkisiyle son dönemde çok popüler"

Morpheus 8'i kimler tercih ediyor? Yaş aralığı var mı?

20'li yaşlardan itibaren cildinde sarkma, gözenek genişlemesi, akne izi ya da genel bir matlık hisseden herkes için uygundur. Özellikle 30'lu ve 40'lı yaş grubunda, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak isteyenler sıklıkla tercih ediyor. Cerrahiye alternatif arayanlar için Morpheus 8 çok ideal bir yöntem. "Ameliyatsız yüz germe" olarak da anılan bu sistem, cilt altı dokularını toparladığı için lifting etkisi sağlıyor.

"Altın uçlu iğneler sayesinde enfeksiyon riski minimum"

Altın iğne ifadesi ne anlama geliyor, klasik iğnelerden farkı nedir?

Buradaki 'altın' ifadesi, kullanılan mikroiğnelerin kaplamasından geliyor. Altın kaplama iğneler, ciltle temas ettiğinde daha biyouyumlu davranır ve alerji ya da enfeksiyon riskini minimuma indirir. Aynı zamanda enerji iletimini de daha etkili bir şekilde sağlar. Bu da hem güvenliği hem de başarı oranını artırıyor.

Kaç seans öneriliyor ve sonuçlar ne zaman görülüyor?

Genellikle 3 seans öneriyoruz, her biri yaklaşık 4 hafta arayla uygulanıyor. Ancak bazı cilt tiplerinde tek seansta bile gözle görülür fark elde edilebiliyor. En iyi sonuçlar genellikle 4 ila 6 hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Zamanla kolajen üretimi arttığı için ciltteki iyileşme süreci devam ediyor ve 3-6 ay boyunca olumlu etkiler artarak hissediliyor.

Morpheus 8 hangi bölgelerde uygulanabiliyor?

Yüz en sık tercih edilen bölge olsa da boyun, dekolte, karın, kol içleri ve diz üstü gibi bölgelerde de çok etkili sonuçlar veriyor. Özellikle doğum sonrası çatlaklar veya sarkmalar yaşayan hastalarımızda karın bölgesine uyguladığımızda ciltte gözle görülür bir sıkılaşma sağlanabiliyor.

"Cildinizin doğal potansiyelini açığa çıkarıyoruz"

Hastalarınıza bu uygulamayla ilgili en çok neyi vaat ediyorsunuz?

Bizim önceliğimiz her zaman doğal ve sağlıklı bir görünüm. Morpheus 8, cildi kimyasallarla değil, kendi kendini iyileştirme gücünü kullanarak yeniliyor. Yani hastalarımıza dışarıdan bir şey enjekte etmiyoruz. Onların kendi dokularını, potansiyellerini harekete geçiriyoruz. Bu yüzden "doğal güzelliğin teknolojik anahtarı" diyebiliriz.


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