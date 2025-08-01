İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Temmuz 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artışı yüzde 2,62, yıllık artış yüzde 42,48 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu ise aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 33,66 oldu.

Haziranda İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 1,77 yıllık enflayson yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti.

Böylece temmuzda aylık enflasyonun hızlandığı, yıllık enflasyonun ise gerilediği görüldü.

Aylık en yüksek artış sağlıkta

2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,08 ile Sağlık harcamaları grubunda görüldü.

Konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 6,27 artış yaşandı.

İTO tarafından hazırlanan bültende ağlık, Konut,Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimlerinin etkili olduğu belirtildi.

Gıda harcamaları grubunda ise mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimlerinin etkili olduğu kaydedildi.