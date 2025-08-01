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Zelenski: Teknik düzeyden liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sonlandırmak için teknik toplantılardan liderler düzeyindeki görüşmelere geçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 16:39, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 16:40
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Zelenski: Teknik düzeyden liderler arası görüşmeye geçmeyi öneriyoruz

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Zelenski, "Başkan Trump'ın Rusya'nın savaşını ve tüm cinayetlerini sona erdirme, onurlu ve kalıcı bir barış sağlama çabalarını görüyoruz ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada barış çabalarını destekleyen herkese minnettar olduklarını kaydeden Zelenski, şöyle devam etti:

"Rusya'dan açıklamalar duyuyoruz ve eğer bu, savaşı adil bir şekilde sona erdirmeye ve gerçekten kalıcı bir barış sağlamaya ciddi bir şekilde hazır olduklarının bir işaretiyse ve sadece savaş için daha fazla zaman kazanma ve yaptırımları erteleme girişimi değilse, Ukrayna bir kez daha liderlik düzeyinde her an görüşmeye hazır olduğunu teyit ediyor."

Zelenski mesajında, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'da kararları kimin aldığını ve bu savaşı kimin bitirmesi gerektiğini anlıyoruz. Tüm dünya da bunu anlıyor. Ukrayna, teknik düzeydeki açıklamalar ve görüşmelerden liderler arası görüşme düzeyine geçmeyi öneriyor. Bunu ABD önerdi. Ukrayna bunu destekledi. Rusya'nın hazır olması gerekiyor."

Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerini değerlendirmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldiği Ladoga Gölü'ndeki Valaam Adası'nda gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Rusya-Ukrayna arasında 23 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendiren Putin, "Müzakerelere her zaman ihtiyaç var. Müzakereler önemli. Müzakereler genel olarak olumlu. Binlerce kişinin vatanına dönmesini olumsuz karşılanabilir mi? Bu olumlu." ifadelerini kullanmıştı.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "Rusya ile müzakere etmenin anlamı yok ve yönetim değişene kadar beklenmeli" yönündeki açıklamasına ilişkin ise, "Eğer Ukrayna yönetimi müzakereler için uygun zamanın henüz gelmediğini ve beklenmesi gerektiğini düşünüyorsa, beklemeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

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