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Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak

Orman yangınlarında ağır hasar gören yerleşim yerlerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla ilk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 konut inşa edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 16:46, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 16:47
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Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak

Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sürerken, İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak olmak üzere 11 ilde çıkan orman yangınlarında 396'sı konut olmak üzere 632 bağımsız birimin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Hasar gören alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında afetlerden en çok etkilenen köylerde hem konut hem de sosyal yapılar yenilenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda ilk etapta İzmir ve Bilecik'te 350 konutun bir ay içinde inşa çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

AFAD, İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği çalışmalarını tamamladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği çalışmalarını tamamladı.

Buna göre ilk etapta İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 ve Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere 350 konut inşa edilecek.

En geç 1 yıl içinde tamamlanacak evler, bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari özellikler dikkate alınarak 4 ayrı tipte tasarlandı.

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