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E-Ticaret Türkiye ekonomisinin merkezinde: 2025'te hedef 5 trilyon TL

Yılın ilk yarısında Türkiye'deki e-ticaret hacmi 2 trilyon lirayı aşarken, yıl sonunda bunun 5 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 17:01, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 17:01
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E-Ticaret Türkiye ekonomisinin merkezinde: 2025'te hedef 5 trilyon TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin e-ticaret alanındaki güçlü yükselişini değerlendirerek, sektörün artık sayısal büyümenin ötesinde kalıcı ve dijital temelli bir dönüşüm yaşadığını vurguladı.

2024 yılında e-ticaret hacminin 3 trilyon TL'ye, işlem sayısının ise 5,91 milyara ulaşmasının, sektördeki yapısal büyümeyi ortaya koyduğunu belirten Çevikoğlu, bu gelişmenin geçen yıla göre yüzde 61,7'lik bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Özellikle perakende e-ticaretin yüzde 63,7 büyüyerek 1 trilyon 619 milyar TL'ye ulaşmasının, tüketici davranışlarında dijital alışverişin etkisini pekiştirdiğini söyledi.

YÜKSEK BÜYÜME RAKAMLARIYLA GELEN DÖNÜŞÜM

2019-2024 arasında yıllık bileşik büyüme oranının genel e-ticarette yüzde 85,66, perakendede ise yüzde 90,82 olduğunu aktaran Çevikoğlu, bu sürede sektörün dolar bazında yüzde 274 büyüyerek 89,5 milyar dolarlık hacme ulaştığını kaydetti.

2024 itibarıyla e-ticaretin GSYH içindeki payının yüzde 6,5'e, genel ticaret içindeki payının ise yüzde 19,1'e yükseldiğini belirten Çevikoğlu, "E-ticaret artık Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından biri haline geldi," dedi.

2025 İLK YARISI: HIZLI TALEP ARTIŞI

2025'in ilk yarısının da yoğun geçtiğini belirten Çevikoğlu, Ramazan, Anneler Günü, Babalar Günü ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde çevrim içi alışverişe büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Giyim, elektronik, kişisel bakım ve ev yaşamı gibi kategorilerin öne çıktığını ifade eden Çevikoğlu, mobil ticaretin yaygınlaşması, hızlı teslimat beklentileri ve kullanıcı dostu dijital altyapıların bu ilgiyi artırdığını belirtti.

Henüz resmi veriler açıklanmamış olsa da ilk 6 ayda e-ticaret hacminin 2 trilyon TL'yi aştığını öngördüklerini kaydeden Çevikoğlu, ikinci yarıda geleneksel olarak daha fazla büyüme yaşandığını hatırlatarak, 2025 sonunda e-ticaret hacminin 5 trilyon TL'ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

TÜKETİCİ PROFİLİ VE DAVRANIŞLARI DEĞİŞİYOR

Demografik analizlere göre 20-44 yaş aralığının en aktif kullanıcı grubu olduğunu belirten Çevikoğlu, 30-34 yaş grubunun harcamalarda öne çıktığını söyledi. Kadın kullanıcıların giyim, kozmetik ve ev ürünlerinde; erkek kullanıcıların ise elektronik, havayolu ve seyahat kategorilerinde daha aktif olduğunu aktardı.

Bölgesel olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın öncü olduğunu, Anadolu şehirlerinde de her yıl daha fazla dijitalleşme gözlemlendiğini belirten Çevikoğlu, tüketicilerin artık daha fazla sürdürülebilirlik, yerli üretim ve sağlıklı yaşam odaklı ürünlere yöneldiğini ifade etti.

"E-ticaret artık yalnızca ticaret değil; toplumsal eğilimleri, tüketici alışkanlıklarını ve beklentileri de şekillendiren bir alan haline geldi"

 diyen Çevikoğlu, bu dönüşümün stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.

E-İHRACATTA YÜKSELEN HEDEF: 8 MİLYAR DOLAR

Küresel ölçekte her dört gönderiden biri e-ihracat kapsamında gerçekleşirken, Türkiye'de bu oranın henüz 20 gönderide bir olduğunu aktaran Çevikoğlu, bunun sektörün gelişime ne kadar açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stratejik kamu destekleri, Ticaret Bakanlığı'nın teşvikleri ve sektörün ortak çalışmaları sayesinde e-ihracatın güçlü bir ivme kazandığını belirten Çevikoğlu, 2025 itibarıyla Türkiye'nin e-ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bu hedefin aşılmasının da mümkün olduğunu söyleyen Çevikoğlu, platformların yurt dışı açılımlarını artırmaları, lojistik ve gümrük altyapılarının gelişmesi, insan kaynağının niteliğinin artması ve global dijital sistemlerle entegrasyonun hızlanmasının belirleyici olacağını vurguladı:

"2028 itibarıyla e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artık sadece bir vizyon değil, ulaşılabilir bir gerçek."

Türkiye'nin dijital ticarette kararlı adımlar attığını vurgulayan Çevikoğlu,

"Amacımız Türk ürünlerinin kalitesini dünyaya taşımak ve Türkiye'yi küresel e-ihracatın liderlerinden biri haline getirmek"

dedi.

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