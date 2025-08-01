Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ayrıca, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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