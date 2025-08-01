Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dşişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 17:23, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 17:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Ayrıca, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.