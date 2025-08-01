Türkiye'nin 6 aylık ihracatında 7 gümrük noktası öne çıktı

Türkiye'de 160 faal gümrük müdürlüğünde, ülkeye yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürerken ticaretin akışı da kontrol ediliyor.

Bu kapsamda kara, hava ve deniz yoluyla birçok gümrük müdürlüğünde ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin ocak-haziran döneminde 131 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü rol üstlendi. Bu kapsamda en çok ihracat 14,5 milyar dolarla İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğünde kaydedildi.

Burasını yaklaşık 11,2 milyar dolarla İzmir'deki Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 10,1 milyar dolarla Kocaeli'ndeki Derince Gümrük Müdürlüğü takip etti.

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 8,7 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken aynı ildeki Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 7,7 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.

10 gümrük müdürlüğündeki ihracat 80 milyar doları aştı

Mersin Gümrük Müdürlüğü yaklaşık 6,6 milyar dolarla listenin 6'ncı sırasında yer alırken Bursa'daki Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 6,3 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Böylece 7 gümrük müdürlüğünden 65,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutar, söz konusu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yarısını oluşturdu.

İstanbul'daki Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde 5,6 milyar dolarlık ihracat kayıtlara geçerken, listenin 9'uncu sırasında 5,5 milyar dolarla İzmit Gümrük Müdürlüğü yer aldı. Bunu Kocaeli'deki Dilovası Gümrük Müdürlüğü takip etti. Söz konusu gümrükte gerçekleştirilen ihracat tutarı 5,1 milyar doları buldu.

İhracatta Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde yer alan gümrük müdürlükleri öne çıktı. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük müdürlüğü üzerinden toplam 81,3 milyar dolarlık dış satım işlemi gerçekleştirildi.