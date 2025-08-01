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Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 21:06, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 21:07
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Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas heyeti, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkat çekti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini kaydetti. İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece yurtlarını terk etmeye zorladığını belirtti.

"Müzakerelerin devam etmesini destekliyoruz"

Bakan Fidan, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Türkiye olarak, müzakerelerin devam etmesini desteklediklerini vurguladı.

"Türkiye'nin Filistin davasına olan desteği devam edecek"

Öte yandan, dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Bakan Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin Devleti'ni her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

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