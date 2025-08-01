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Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı güncel tağşiş listesinde, Kocaeli merkezli Bifet firmasının ürettiği salamda domuz eti tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 21:29, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 21:30
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Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 83'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 740'a ulaştı.

Listenin en dikkat çeken bulgularından biri et ve et ürünleri sektöründe görüldü. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Bifet" markalı "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edildi.

Bazı ürünlerde ise tek tırnaklı eti, kanatlı eti, sakatat, bitkisel yağ, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, ve ilaç etken maddeleri bulunduğu belirlendi.

Bakanlığın paylaştığı listelere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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