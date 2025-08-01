Adana'da eğitim uçağı düştü

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını ifade etti.

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