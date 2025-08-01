Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Şüpheli Gözaltında
Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda madde ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 22:48, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 22:49
Tunceli'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri 10 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda Ele Geçirilenler
- 53 uyuşturucu hap
- 20 kök kenevir bitkisi
- 8 hibrit kenevir
- 65 gram skunk maddesi
- 34 gram kubar esrar
- 5 gram metamfetamin
- 28 uyuşturucu kullanım aparatı
- 2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği
Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor
Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.