Ankara'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 23:24, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 23:14
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kahraman'ın (34) kullandığı otomobil, Polatlı-Konya kara yolunda, karşı yönden gelen H.B. (52) idaresindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.