İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 00:04, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 00:06
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "NACE Rev 2" ibaresi "NACE Rev 2.1" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.