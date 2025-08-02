AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 07:20, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 07:26
Yazdır
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadı.

Ailesiyle Danimarka'ya dönen Rafet Soykök, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkeye döndüklerini anlatan Soykök, "En çok hasret yaşıyoruz. Gelirken heyecanlı oluyoruz, dönüşte ağlayarak gidiyoruz. 11 ay çalışıp tekrar izne çıkmak için bekleyeceğiz." dedi.

Avusturya'ya dönen Kani Yağız ise tatilin hızlı geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu vurgulayan Yağız, "Ailemizin hayır duasını aldık. İnşallah sağ salim geri döneceğiz. Gurbette yaşamak zor, orada yabancıyız. Tabii ekmeğimizin peşindeyiz. Türkler olarak tuttuğumuzu koparıyoruz, bununla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'ya dönen Ali Yıldız da Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ayaklarımız geri geri gidiyor. Dönüş yolunda hüzün yaşıyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'ye dönmeyi istiyorum ama çocukların okulları var." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Karaburun gurbetçileri bilgilendirdi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, dönüş yoluna geçen gurbetçilerle sohbet edip yaşayabilecekleri aksaklıklara karşı arayacakları iletişim numaraları ve trafikle ilgili uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı.

Gurbetçilere hayırlı yolculuklar dileyen Karaburun, Türk polisinin gurbetçilere gerekli desteği vermek için Sırbistan ve Macaristan'daki sınır kapılarında da görev yaptığını ifade etti.

Karaburun, gurbetçi sezonunda dönüş yoğunluğunun başladığını söyledi.

Gurbetçilere en iyi hizmeti vermek için emniyet personelinin görev başında olduğunu belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri birinci önceliğimiz. Onların yol güzergahında, ihtiyaç duyacakları acil durumlarda arayabilecekleri temsilciliklerimizin numaralarını içeren broşür bastırdık. Herkese güvenli ve sağlıklı bir yolculuk diliyoruz. Onları yine bekliyoruz. Gurbetçiler vatanı özlüyor, biz de gurbetçilerimizi özlüyoruz. Onlara hizmet vermek Edirne Emniyet Müdürlüğü için bir gurur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber