Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor

Suriye ile enerji alanındaki iş birliğini derinleştiren Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkede yaşamın yeniden normale dönmesi için çeşitli adımlar atmaya başladı.

DOĞAL GAZ HATTI TAMAMLANDI, İHRACAT BUGÜN BAŞLIYOR

Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlayacak. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.

Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

ELEKTRİK İHRACATI DA ARTIRILACAK

Elektrik desteği sadece doğal gazla sınırlı değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını da artırmayı planlıyor. Mevcut hatlarla 280 megavatlık elektrik Suriye'ye gönderilecek.

Geçmişte kullanılan Birecik-Halep elektrik hattı da yeniden devreye girecek. Yaklaşık 500 megavat kapasiteli bu hattın da tamamlanmasıyla, toplam 900 megavatlık bir elektrik ihracatı mümkün olacak. Böylece yaklaşık 1 milyon 600 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.