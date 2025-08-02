AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında

Sahte diploma çetesine yönelik operasyonda 400 akademisyen şüpheli. YÖK ve üniversiteler soruşturma başlattı, yasal düzenleme gündemde.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 07:39, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 07:41
Yazdır
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında

Sahte diploma çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 400 kişinin düzmece belgeyle profesör ve doçent yapılması olayının yankıları devam ediyor. Prof. Dr. Erol Özvar, bu olayın çok ciddi bir hadise olduğunu belirterek, hem kendilerinin hem de ilgili üniversitelerin ayrı ayrı soruşturma yürüteceğini ifade etti. Ayrıca, bu tür olayların önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma düzenlenmesi, eğitim camiasında büyük bir infial yarattı ve yargı süreci halen devam ediyor.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

400 akademisyenin şüpheli olduğu olayda, 65 kişi hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor ve soruşturma sürüyor. Bu skandalın ardından kamu kurumlarında sahtecilik girişimlerine karşı alınan tedbirlerin önemi bir kez daha gündeme geldi.

Sahte Diploma Olayına Karşı Alınan Önlemler

  • Olay duyulur duyulmaz harekete geçildi.
  • İlgili üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması için yazı gönderildi.
  • Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenleme ihtiyacı dile getirildi.

Mevzuat ve Cezai Yaptırımlar

Türk Ceza Kanunu'nda sahte diploma düzenleme ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu tür vakalar resmi ve özel belgede sahtecilik başlığı altında değerlendiriliyor. Sahte bir resmi belgenin üretilmesi, gerçeğe aykırı değiştirilmesi, aldatma amacıyla gerçek belgenin yeniden düzenlenmesi ve sahte resmi belgelerin kullanılması gibi suçlarda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

Kanuni Düzenleme İhtiyacı

Diploma sahteciliğine karşı mevzuat düzenlemesi, ancak kanuni düzenleme ile mümkün olabiliyor. Kanun düzenleme görevi ise Meclis'e ait. Meclis'in yapacağı düzenleme ile cezai müeyyideler artırıldığı takdirde sahteciliğin önüne geçilmesi öngörülüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber