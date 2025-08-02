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Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Kontrollü Ulaşım Uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde süren yol çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 08:46, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 08:47
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Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Kontrollü Ulaşım Uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye genelindeki birçok ana arterde ulaşımın kontrollü sağlandığını bildirdi. İstanbul, Ankara, Adana, Muğla, Malatya, Giresun ve daha birçok kentte sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde iki yönlü ulaşım, tek şeritten servis yolu aracılığıyla veriliyor.

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücülere uyarıda bulunuldu. Çalışmaların devam ettiği noktalarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin özellikle çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma Yapılan Bölgeler ve Ulaşım Durumu

  • TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
  • Ankara-Kırıkkale yolu'nun 37-39. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Muğla-Denizli yolu'nun 30-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
  • Keçiborlu-Burdur-Antalya yolu'nun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
  • Kırşehir-Hacıbektaş yolu'nun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
  • Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu'nun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
  • Kastamonu-Tosya yolu'nun 0-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Malatya-Kale yolu'nun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
  • Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu'nun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Sürücülere Uyarılar

Sürücülerin, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmeleri, hızlarını azaltmaları ve kontrollü geçişlere uymaları önemle tavsiye edilmektedir. Özellikle yoğunluk yaşanabilecek saatlerde alternatif güzergahların tercih edilmesi önerilmektedir.


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