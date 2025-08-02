Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı

Yatırımcılar, haftanın kazandıran yatırım araçlarını yakından takip ediyor. BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 10.481,53 puan ve en yüksek seviyesi olan 10.774,91 puan arasında dalgalandıktan sonra, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üzerinde 10.746,98 puandan tamamladı.

Altın Fiyatlarında Haftalık Değişim

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artışla 4.376,39 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 artarak 29.572 lira oldu.

Geçen hafta sonu 7.302 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,39 artışla 7.330 lira seviyesine çıktı.

Döviz Kurlarında Son Durum

ABD doları , bu hafta yüzde 0,27 artarak 40,6650 lira seviyesine yükseldi.

, bu hafta artarak seviyesine yükseldi. Euro, yüzde 1,01 azalışla 47,1602 lira seviyesine geriledi.

Yatırım ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları , bu hafta yüzde 0,68 değer kazandı.

, bu hafta değer kazandı. Emeklilik fonları , yüzde 0,43 artış gösterdi.

, artış gösterdi. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,58 ile "hisse senedi" fonları oldu.



