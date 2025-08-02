14 ilde DAEŞ operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ'e yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık. Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."