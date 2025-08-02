14 ilde DAEŞ operasyonu: 26 gözaltı
14 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ'e yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık. Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."