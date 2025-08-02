Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için sağanak uyarısı
Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 09:24, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 09:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde görülen yağışın önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.