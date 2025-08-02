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'Huzur İstanbul' uygulamasında 830 gözaltı

İstanbul genelinde yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasında 830 kişi gözaltına alındı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 347 kişinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Uygulamada ayrıca binlerce araç denetlendi, 1 milyon liranın üzerinde trafik cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 10:33, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 10:29
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'Huzur İstanbul' uygulamasında 830 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, suç ve suçlulara yönelik geniş kapsamlı denetimler yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimler iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1385 personelin katılımıyla sabit yol kontrolleri yapıldı. Denetimlere ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1323 personelin katılımıyla umuma açık iş yerleri ve mekanlar denetlendi.

Denetimlerde Yapılanlar

  • 335 bin 512 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.
  • Aralarında çeşitli suçlardan aranan 347 şüphelinin de bulunduğu toplam 830 kişi gözaltına alındı.
  • 368 umuma açık iş yeri denetlendi.
  • 3 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Ele Geçirilenler

  • 23 ruhsatsız tabanca
  • 3 tüfek
  • 18 kurusıkı tabanca
  • 50 fişek
  • 1158 gram uyuşturucu madde
  • 210 adet uyuşturucu hap

Trafik Denetimleri

  • 41 bin 845 araç ve 3287 motosiklet kontrol edildi.
  • 2317 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem yapıldı.
  • 12 araç trafikten men edildi.
  • Trafik kontrolleri sonucunda toplam 1 milyon 5 bin 779 lira para cezası kesildi.


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