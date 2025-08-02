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Bombalı Eylem Hazırlığındaki Çeteye Operasyon: 4 Tutuklama

Bursa'da şüpheli bir araçta el bombası bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, bombalı eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon yapıldı. İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlarda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda el bombaları, tabancalar ve GPS cihazları ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 11:10, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 11:07
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Bombalı Eylem Hazırlığındaki Çeteye Operasyon: 4 Tutuklama

Bursa'da polis ekipleri, 29 Temmuz'da kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 2 adet el bombası ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.B. (31) gözaltına alındı. Olayın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri de şüpheli ile ilgili araştırma başlattı. Şüphelinin, İzmir'de çeşitli şantaj, baskı ve sindirme yöntemleriyle haksız kazanç elde etmeye çalışan Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Bombalı Eylem Hazırlığındaki Suç Örgütüne Operasyon

Soruşturma derinleştirilirken, suç örgütü üyelerinin bombalı eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden talimat aldıkları belirlenen şüphelilerin, hedef kişilere yönelik saldırı planladıkları ve keşif yaptıkları tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar

  • Bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen M.D. (21), A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de 30 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu gözaltına alındı.
  • 2 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği ve 2 GPS takip cihazı ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Son Durum

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B., M.D., A.K. ve F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca örgüt yöneticisi Fırat Timuçin'in Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiği ve şu an cezaevinde olduğu öğrenildi.


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