AJet'ten Halep seferleri başladı
AJet, Suriye'nin başkenti Şam'dan sonra Halep'e de doğrudan uçuş başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak sabah saatlerinde Halep'e iniş yaptı. Haftada dört gün karşılıklı düzenlenecek seferlerle AJet, Suriye'deki ikinci rotasını hizmete almış oldu. Halep Havalimanı'nda törenle karşılanan uçuş, bölgedeki sivil havacılık iş birlikleri açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden AJet, Suriye'deki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
1 Temmuz'da başkent Şam'a başlattığı tarifeli uçuşların ardından şirket, Suriye'nin kuzeyinde yer alan tarihi ve kültürel merkez Halep'i de uçuş ağına ekledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkan ilk AJet uçağı, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Halep Uluslararası Havalimanı'na indi.
Halep Havalimanı'nda törenle karşılandı
AJet'in Halep'e gerçekleştirdiği ilk uçuş, havalimanında törenle karşılandı. Törene Suriye Sivil Havacılık Otoritesi temsilcileri ile AJet yöneticileri ve Halep Havalimanı yetkilileri katıldı.
Karşılama sırasında uçuşun iki ülke arasında sivil havacılık alanındaki normalleşme sürecine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Haftada dört gün karşılıklı sefer düzenlenecek
AJet'in Halep - İstanbul uçuşları haftada karşılıklı dört gün gerçekleştirilecek. Şirket, bu adımla birlikte Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki uçuş ağına Suriye'deki ikinci rotayı da eklemiş oldu. Yeni seferlerin hem ticari hem de insani ulaşım açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.