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Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara'da Sevginur Aktaş'ın 18 günlük evli olduğu eşi tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin davada, sanık Müslüm Aktaş'a verilen 37 yıl 4 ay hapis cezası kararını onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 12:30, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 12:27
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Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararda, Müslüm Aktaş, "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" 19 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 12 yıl olmak üzere 31 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tarafların istinaf başvuruları üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Müslüm Aktaş'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" verilen 19 yıl hapis cezasını, kamu görevlisi olduğu ve eylemi görevi gereği elinde bulundurduğu silahla işlemesi sebebiyle artırarak 25 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.

Ayrıca sanık Aktaş, bu süreçte polis memurluğu görevinden de ihraç edilmişti.

Sanık Aktaş'ın avukatı, dosyanın eksik araştırıldığı ve müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediği iddiasıyla temyiz talebinde bulundu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin sanık yönünden verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, sanık Aktaş tarafından yapılan temyiz istemlerinin esastan reddine karar vererek, istinaf tarafından "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından verilen 37 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Eylemin, sanık Müslüm Aktaş tarafından gerçekleştirildiği aktarılan kararda, Sevginur Aktaş'ın olaydan 12 gün sonra verdiği ilk ifadesinin ve muayene raporunun hüküm kurmaya elverişli olduğu, eksik araştırma bulunmadığı belirtildi.

"Müvekkilimin hayatta kalması elimizi güçlendirdi"

Mağdur Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, yaptığı açıklamada, sanığın delil karartma yöntemlerini çok iyi bildiği için olaya intihar süsü verdiğini söyledi.

Sanığın olaydan sonra komşularının eve gelmesi üzerine kapıyı açmadığını anlatan avukat Gül, "Sanık Müslüm Aktaş'ın uzunca bir süre kapı açmama nedeni, bu esnada elindeki barut izlerini yok etmeye çalışmasıdır. Bu dosyada müvekkilimin hayatta kalması, kısmen de olsa elimizi güçlendirdi. Yargılama sonucunda verilen ceza beklediğimiz bir ceza. Müvekkilim kafasından vurulduğu için iyileşemedi, üstüne epilepsi oldu. 5 yıldır çanta dolusu ilaç kullanıyor." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Ağır yaralanan Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıkmasının ardından olay günü eşinin kendisine tecavüz ettikten sonra başından vurduğunu söylemişti.

Bu beyan üzerine, eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Müslüm Aktaş hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından iddianame düzenlemişti.

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