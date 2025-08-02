Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir araca baltayla saldıran V.K ve T.K'nin gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edilecekleri bildirdi.
Ankara çevre yolunun Keçiören mevkiinde, dün akşam saatlerinde 06 CYY 621 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü tartışmaya başladı.
Bunun üzerine 06 CYY 621 plakalı aracın sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.
BALTAYLA SALDIRDILAR
Otomobilden inen kişiler, diğer aracın camını yumrukladıktan sonra baltayla saldırdı.
Baltalı saldırıya uğrayan sürücü, hasar meydana gelen aracıyla bölgeden uzaklaştı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardında ekipler harekete geçti.
İçişleri Baklanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baltalı saldırganların yakalandığını ve adliyeye sevk edileceklerini duyurdu.
"ŞAHISLAR TESPİT EDİLMİŞTİR"
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören'de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır.
Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.
Ankara Keçiören'de trafikte yaşanan tartışma şiddet olayına dönüştü. Korna çalan sürücünün aracına baba ve oğlu balta ile saldırdı. pic.twitter.com/amEkA9tji5Haber Değer (@haber_deger) August 2, 2025