Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 14:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 14:12
Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı.
Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.