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Memur Sendikalarının Toplu Sözleşme Nöbeti 5. Gününde

Devlet Memurları Sendikası başta olmak üzere birçok memur sendikası, enflasyon karşısında ezilen memurların hakkını savunmak için 5 gündür Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde Toplu Sözleşme Nöbeti tutuyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 15:00, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 16:10
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Memur Sendikalarının Toplu Sözleşme Nöbeti 5. Gününde

Memur Sendikalarının Toplu Sözleşme Nöbeti beşinci gününde kararlılıkla devam ediyor. Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu görevlilerinin taleplerini duyurmak amacıyla yürütülen toplu sözleşme nöbetinin beşinci gününde önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde devam eden eylemler kapsamında, memurların talepleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Ankara'nın sıcak yaz günlerinde, memur sendikaları ve paydaş kuruluşlar, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başlayan müzakere süreci kapsamında hizmet kolu bazlı taleplerini nöbet eylemleriyle duyurmaya devam ediyor.

Ankara'da Talepler Yüksek Sesle Dile Getiriliyor

Devlet Memurları Konfederasyonu ve paydaş sendikalar, toplu sözleşme nöbetinin beşinci gününde de kararlılıkla taleplerini dile getiriyor. DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz'in yaptığı açıklama, birçok ulusal televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı ve çok sayıda haber bülteninde yer aldı. Açıklamada, kamu çalışanlarının beklentileri ve talepleri bir kez daha net şekilde vurgulandı. Eylemin, toplu sözleşme görüşmeleri sona erene kadar süreceği bildirildi.

Simge Etkinlikler ve Dayanışma

  • Dumanla haberleşme mizanseni sahnelendi.
  • Memurların öğle yemeğine dikkat çekmek amacıyla simit ve ayran ikramı yapıldı.

Etkinliklerin, memurlar arasındaki dayanışma duygusunu güçlendirdiği ifade edildi.

Kararlılık Mesajı

Tuncay Cengiz, "Eylem ve etkinliklerimiz toplu sözleşme sürecinin sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir," diyerek sendikaların sürece olan bağlılığını ve kararlılığını bir kez daha vurguladı.

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