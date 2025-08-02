Gaziantep'te 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yavuzlar Mahallesi'nde, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, başka bir suçtan da aranan Y.D'yi (21) yakaladı.

Firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.