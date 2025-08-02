Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girmesine müsaade edilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 18:23, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 18:24
Trabzon Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." denildi.