Kocaeli'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 18:28, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 18:45
Karapınar Mahallesi mevkisinde seyreden S.T. idaresindeki 41 JB 493 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 41 K 8903 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve 3 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.