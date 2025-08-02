Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 19:02, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 19:04
Yazdır
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi

Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzunlarından biri olan 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'ni bölgede hayata geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamlamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığındaki hükümetlere nasip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ve Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak projeleri ile raylı sistem projesi çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Hizmet siyasetine odaklandıklarının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Yani eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Ama hiç kimse de dokunulmaz değil. Biz hesap vereceğiz. Nasıl hesap vereceğiz; Bir, size, milletimize hesap vereceğiz. Sonra hukuka gerekirse hesap vereceğiz. Onun için yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk alacağız, elbette risk alacağız. Yarın hesap sorulacağını elbette bileceğiz. Biz bu saikle, yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz."

Uraloğlu, "Gereği yerine getirilmeyen bir işten size bahsedeyim, İstanbul'da Ümraniye Finanskent ve oradan devam eden metroyla ilgili" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu geçtiğimiz günlerde finans kuruluşunun ismini de vererek zikrettim ama onlar ulaştı 'Lütfen bizim ismimizi vermeyin' dediler, hadi vermeyeyim isimlerini ama Avrupa'da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon avroluk bir para ortada yok. Böyle bir şeyle ben meslek hayatımda karşılaşmadım.

Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve o 60 milyon avroluk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük üç tane firması yaptığı halde siz o parayı oraya ödemediniz. Ondan sonra da çıkıp konuşuyorsunuz. 'Allah sizleri ıslah etsin' diyeyim, ben ne diyeyim. Ama elbette bunların hesabını biz soracağız, sormaya devam edeceğiz hiç kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik varsa buyurun bunların hesabını verin, kimseye çamur atmaya uğraşmayın. Bakın biz asla kimseye çamur atmıyoruz. Biz Allah indinde de hesap vereceğimizi bildiğimiz için eleştirirken de vicdani eleştiriyoruz gerçekten."

Geçmişin zihinde canlandırılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Niye? Onu hem yaşadık hem de bir dünya hatıramız var. Ama geleceği yaşamak. Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimin ne olduğundan bağımsız, elbette benim kendi adıma bir çok düşüncelerim var, yapmayı planladıklarım var vesaire. Allah hepimize sağlıklı, sıhhatli ömür versin.

O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum. Biz iyi niyetle yola çıktık, Allahutaala bizi bu yolda muvaffak etsin. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber