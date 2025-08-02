İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 19:37, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 19:39
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Saadetdere Mahallesi'nde çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolunda trafik etkilendi
Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.
D-100 kara yolunun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.