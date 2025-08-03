Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
TÜİK verilerine göre çocukların karıştığı suç olayları yüzde 9,8 arttı. Uyuşturucu tacirleri ve suç örgütleri çocukları hedef alıyor.
Son bir yılda çocukların karıştığı suç olayları yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu artışın ana nedeni, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerinin çocukları kendi çıkarları için kullanması olarak öne çıkıyor. Özellikle 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısının 18 yaşından küçük olması sebebiyle ceza indirimi uygulanabileceği yönündeki tartışmalar, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, çocukların suçla ilişkisine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu ve son bir yılda çocukların karıştığı olay sayısında yüzde 9,8 oranında artış yaşandı.
Çocukların Suçla İlişkisi ve Tehlikeler
TÜİK'in verilerini değerlendiren hukukçu Tülay Bekar, rakamların endişe verici olduğunu belirtti. Bekar, bu tablonun çocukların suç örgütleri, madde bağımlılığı ve sosyal istismar tehdidi altında olduğunu gösterdiğini ifade etti. Özellikle uyuşturucu tacirleri ve çıkar amaçlı grupların çocukları kendi çıkarları için kullandığına dikkat çekti.
Aile İçi Eğitim ve Koruma Önlemleri
Çocukların korunması için eğitimin kilit rol oynadığını vurgulayan Bekar, özellikle aile içi eğitimin önemine işaret etti. Ayrıca özel öğretim kurumlarının çok iyi denetlenmesi ve okulların terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini belirtti. Madde bağımlılığını "biyolojik bir soykırım" olarak nitelendiren Bekar, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya tehditlerinin de aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.
Bakanlığın Yeni Çalışmaları
Adalet Bakanlığı, 18 yaş altı suçlulara verilen cezalarda kademelendirme yapılmasına yönelik yeni bir çalışma yürütüyor. Bakanlık kaynakları, Avrupa'daki uygulamaların incelendiğini ve Minguzzi vakası gibi ağır suçlarda failin yaşı ne olursa olsun daha caydırıcı cezaların gündeme gelebileceğini aktardı.
Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri
- Zorla dilendirme
- Silahlı faaliyet
- Uyuşturucu kuryeliği
- Hırsızlık ve gasp
Eğitimden kopma ve akademik başarısızlık, suça sürüklenen çocuklarda en erken görülen belirtiler arasında yer alıyor.
TÜİK Verileriyle Çarpıcı Artış
TÜİK'in "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk" istatistiklerine göre, 2023 yılında çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 iken, bu sayı 2024'te yüzde 9,8 artarak 612 bin 651'e yükseldi. Bu olayların 202 bin 785'inde çocuklar "suça sürüklenen çocuk" olarak kayıtlara geçti.