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Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok

Bakan Tekin, LGS'nin iptal edilmeyeceğini ve sınavın güvenilir şekilde yapıldığını açıkladı. İddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 07:38, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 07:39
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Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok

Bakan Tekin, LGS spekülasyonlarına son noktayı koyarak, sınavın zorluk derecesinin son dört yıla göre benzer olduğunu ve analizlere göre güvenilirliğin yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptalinin söz konusu olmadığını vurgulayan Tekin, kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız ve yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını ifade etti. Sınavın iptalinin gündemde olmadığını tekrarladı.

Zorluk Açısından Önceki Yıllara Benziyor

Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların doğru olmadığını belirten Tekin, "Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezi Sınav'ın zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezi Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

Sınav Güvenliği ve İddialar

Bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmenin, sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafını çekmesi ve bu görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getiren Tekin, paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını belirtti. Sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

Sosyal Medyadaki Asılsız İddialar

  • Diyarbakır'da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasının doğru olmadığını, Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısının 10 olduğunu ve bu öğrencilerin farklı okullarda okuduğunu açıkladı.
  • Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddiasının da yanlış olduğunu, Bursa'da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrencinin tüm soruları doğru cevapladığını ve adı geçen imam hatip ortaokulunda böyle bir öğrencinin bulunmadığını belirtti.
  • Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi.

Sınav Günü Süreç Nasıl İşliyor?

Bakan Tekin, tüm sınav sorularının alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından "Kırmızı Alan"da hazırlandığını söyledi. Soru yazım ve geliştirme çalışmaları, internet bağlantısından ve dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleştiriliyor. Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık.

  • Kırmızı alanlara giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil, aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle yapılıyor.
  • Sorular 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılıyor.
  • Sınav evrakları, GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde il ve ilçelere ulaştırılıyor.
  • Sınav sonunda teslim alınan cevap kağıtları dönüş zarfına konulup kapatılıyor.
  • Bu zarflar, güvenlik kutularına konularak özel seri numaralı kilitlerle kilitleniyor.
  • Kapalı zarflardan çıkan cevap kağıtları, kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendiriliyor.


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