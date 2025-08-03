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Çeşme Belediyesi arsa satacak: Milyonluk fiyatlar dikkat çekti

Çeşme Belediyesi, Alaçatı ve Musalla mahallelerinde toplam 4 arsayı 18 Ağustos'ta düzenlenecek ihale ile satışa çıkaracak. Denize 1,5 kilometre mesafedeki arsaların muhammen bedeli 37,5 milyon lira ile 38 milyon lira arasında değişiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 08:08, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 08:10
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Çeşme Belediyesi arsa satacak: Milyonluk fiyatlar dikkat çekti

İzmir'in turizmde öne çıkan ilçesi Çeşme'de belediye, Alaçatı ve Musalla mahallelerinde konut imarlı arsaları satışa çıkarıyor.

Çeşme Belediyesi'nin ilanına göre Musalla Mahallesi'nde 5164 ada 4 ve 5 parsellerde yer alan 780 ve 763 metrekare büyüklüğündeki arsalar 38 milyon lira muhammen bedelle satılacak. Alaçatı Mahallesi'nde ise 3656 ada 1 ve 2 parsellerdeki 416 ve 452 metrekare büyüklüğündeki arsalar için 37 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi.

NTV'nin haberine göre arsaların çevresinde villa türü konutların yer aldığı ve her iki bölgenin de denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Satış ihalesi 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.30 ile 15.15 arasında gerçekleştirilecek.

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