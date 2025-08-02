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Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte dün akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 23:47, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 08:12
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Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak Sincan, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde bazı cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu.

Kentte yağış nedeniyle zemin ve bodrum kattaki bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı, kanalizasyonlar taştı.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmaları yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), sağanak nedeniyle 1450 araç ve 3 bin 80 personel ile çalışma yürüttüğü bildirildi.

Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Eskişehir-Polatlı yolunda sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Sincan-Ayaş yolunda da su birikintileri oluştu.

- Sincan'da giriş ve bodrum katları su bastı

Sağanak nedeniyle Sincan'ın Malazgirt ve Tandoğan mahallelerinde kanalizasyonlar taştı, bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Bodrum katı suyla dolan Siyah Lale Sokak'taki Ozanoğlu Apartmanı sakinlerinden Hacı Dursun Doğan, her şiddetli yağışta su baskınıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Doğan, "Yetkililere hep buraya menfez yapılmasını söylüyoruz. İleriye bir menfez yapıldı ancak halen aynı sorun var. İçeride motorumuz vardı, motor yarıya kadar suyla doldu. Köye gidecek malzemelerimiz vardı, hepsi mahvoldu. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Aynı sokakta su baskını yaşanan Şirin Apartmanı sakinlerinden Ramazan Babagir de "Su yaklaşık 15 dakika içerisinde bodrum kata doldu. Ev sahipleri şu an zor durumda. Binanın ön tarafındaki araçlar da hasar aldı." ifadelerini kullandı.

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