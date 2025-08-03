Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor

Tarımda yaş ortalamasının 59'a çıkması ve genç çiftçi oranının yüzde 5'te kalması üzerine hükümet harekete geçti. Gençlerin köye dönüp üretime katılmasını sağlamak için bedelsiz arazi, düşük faizli kredi ve konut desteğini kapsayan teşvik paketi hazırlanıyor. Tarımda yaş ortalamasının 59'a yükseldiği Türkiye'de, genç nüfusun kırsala yönlendirilmesi için kapsamlı bir teşvik paketi hazırlanıyor.

Genç Çiftçi Oranında Düşüş

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yalnızca yüzde 12'si 40 yaşın altında. Genç çiftçilerin oranının yüzde 5 seviyelerinde olması, kırsalda sürdürülebilir üretimi riske atıyor. Tarımda çalışan nüfus hızla yaşlanırken, gençlerin sektöre kazandırılması büyük önem taşıyor.

Teşvik Paketi ve Hedefler

Bedelsiz arazi tahsisi

Düşük faizli kredi imkanları

Konut sahibi olmayı kolaylaştıracak destekler

Çeşitli teşvikler

Bakanlıklara Verilen Talimatlar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) son toplantısında alınan karar doğrultusunda; eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin köye dönerek üretime katılmasını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara, gençlerin tarımsal üretime kazandırılması için somut öneriler hazırlamaları talimatı verildi. Bu çerçevede, köyüne dönmek isteyen gençlere bedelsiz arazi sağlanması, düşük faizli kredi imkanı tanınması ve konut yapımı için destek verilmesi gibi adımlar masada.

Kısa süre içinde devreye alınacak planla hem gençlerin kendi işlerini kurması hem de kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.



