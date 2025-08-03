TİGEM 69 safkan Arap koşu tayı satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 43 baş dişi ve 26 baş erkek olmak üzere toplam 69 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 21 Ağustos'ta, saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.