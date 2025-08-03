Karabük Üniversitesi Yeni Bölümleriyle Tercihlerin Gözdesi

Karabük Üniversitesi, yeni fakülteleri, çağın mesleklerine uygun bölümleri ve uluslararası başarılarıyla 2025 tercih döneminde güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, aday öğrencilere yaptığı çağrıda, üniversitenin yalnızca diploma veren bir kurum olmadığını; bilimsel üretim, dijital dönüşüm ve öğrenci dostu yapısıyla geleceği şekillendiren bir vizyon merkezi olduğunu vurguladı. Yeni fakülteler, çağın ihtiyaçlarına cevap veren programlar ve topluma dokunan projelerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin yetiştirildiğini belirten Kırışık, bilimle büyüyen, teknolojiyle dönüşen ve insan odaklı bu yapının bir parçası olmak isteyen tüm adayları üniversiteye davet etti.

Çağın Mesleklerine Uygun Programlar

Bu yıl ilk kez öğrenci alacak Bulut Bilişim , Arka Yüz Yazılım Geliştirme , Otonom Sistemler ve Hibrit-Elektrikli Taşıtlar gibi programlar dikkat çekiyor.

, , ve gibi programlar dikkat çekiyor. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Teknolojileri MYO ve Siber Güvenlik MYO gibi dönüşümlerle çağın mesleki ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

Uluslararası Başarılar ve Modern Kampüs