Şüpheli yolcu otobüsünden 750 kilogram kaçak tütün çıktı
Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 09:37, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 09:38
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.