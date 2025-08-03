Otomobil Görme Engelli Vatandaşa Çarptı
Toprakkale ilçesinde otomobilin 54 yaşındaki görme engelli Bekir Ö'ye çarpması sonucu Bekir Ö. yol kenarına savrulurken kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 09:50, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 09:52
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde korkutan kaza...
Bulvar üzerinden ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen görme engelli Bekir Ö'ya çarptı.
YOL KENARINA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Bekir Ö. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bekir Ö, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.