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36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı

36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. 22 organizatör tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 10:29, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 10:30
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36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı

36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan operasyonlara dair bilgi verdi.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

  • Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu ve İşlemler

Bu illerde düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Operasyonlarda yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden bazıları tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

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