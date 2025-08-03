Eski AK Parti ilçe başkanı kazada yaşamını yitirdi

İş'in, eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Feke ilçesi Maran yolu üzerinde seyreden traktör sürücüsü Şaban İş, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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