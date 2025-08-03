Eski AK Parti ilçe başkanı kazada yaşamını yitirdi
Feke ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 10:39, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 10:37
Dün akşam saatlerinde Feke ilçesi Maran yolu üzerinde seyreden traktör sürücüsü Şaban İş, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör otoyolda biraz sürüklendikten sonra devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İş'in, eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.