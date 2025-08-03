Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi

'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi

Çevre kirliliğine karşı kararlı mücadelesini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında 32 bin 676 denetimle 2,6 milyar TL ceza kesildiğini ve 233 işletmenin kapatıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 10:46, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 10:47
Yazdır
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi

Türkiye, kara ve deniz kirliliğiyle mücadele ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında çevreyi koruma adına önemli bir adım daha attı. Bakanlık, yılın ilk 6 ayında çevre kirliliğine karşı yoğun bir denetim seferberliği başlattı. Bu kapsamda, çevre kirliliğiyle mücadelede etkin bir rol üstlenilerek, hem kara hem de denizlerde sürdürülebilir bir çevre için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Denetimler, özellikle deniz kirliliği ve endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarara odaklanırken, cezaların büyük bir kısmı gemi kaynaklı kirliliklerden kaynaklandı. Bu adım, Türkiye'nin çevre politikalarında kararlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre Denetimleri ve Sonuçları

  • 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildi.
  • 2 milyar 657 milyon TL ceza uygulandı.
  • 233 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Yeşil Bir Çevre ve Masmavi Denizler İçin Çalışmalar

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıldığı ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, çevreyi koruma adına atılan adımların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber