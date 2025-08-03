Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi

Türkiye, kara ve deniz kirliliğiyle mücadele ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'in ilk yarısında çevreyi koruma adına önemli bir adım daha attı. Bakanlık, yılın ilk 6 ayında çevre kirliliğine karşı yoğun bir denetim seferberliği başlattı. Bu kapsamda, çevre kirliliğiyle mücadelede etkin bir rol üstlenilerek, hem kara hem de denizlerde sürdürülebilir bir çevre için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Denetimler, özellikle deniz kirliliği ve endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarara odaklanırken, cezaların büyük bir kısmı gemi kaynaklı kirliliklerden kaynaklandı. Bu adım, Türkiye'nin çevre politikalarında kararlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre Denetimleri ve Sonuçları

32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildi.

çevre denetimi gerçekleştirildi. 2 milyar 657 milyon TL ceza uygulandı.

ceza uygulandı. 233 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Yeşil Bir Çevre ve Masmavi Denizler İçin Çalışmalar

Bakanlık tarafından sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıldığı ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, çevreyi koruma adına atılan adımların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.



