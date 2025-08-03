Kilis Cezaevinde Hükümlüler Meslek Ediniyor, Üretime Katılıyor

Kilis Ceza İnfaz Kurumu'nda başlatılan yeni uygulama ile hükümlü ve tutuklular, İş Yurtları Kurumu'nun katkılarıyla birçok farklı alanda üretim yaparak hem ücret alıyor hem de meslek öğreniyor. Bu sayede topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor. Kurum bünyesindeki helva, kahve ve baklava atölyelerinde çalışan hükümlüler, aldıkları sertifikalarla tahliye sonrası için meslek sahibi olabiliyor. Çeşitli iş kollarında görev alan hükümlüler, bu çalışmalar karşılığında günlük ücret alıyor ve iaşe bedeli ödemiyor.

Atölyelerde Üretim ve Hedefler

Helva Atölyesi sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl önemli miktarda üretim yapıldığını ve bu yıl hedefin daha da yükseltildiğini ifade etti. Kış aylarında üretim kapasitesinin arttığını, üretilen helvaların resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderildiğini söyledi.

sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl önemli miktarda üretim yapıldığını ve bu yıl hedefin daha da yükseltildiğini ifade etti. Kış aylarında üretim kapasitesinin arttığını, üretilen helvaların resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderildiğini söyledi. Ceza infaz koruma memuru Halil İbrahim Kaba ise Türk kahvesi paketleme atölyesinde her gün binlerce kahvenin paketlenerek diğer ceza infaz kurumlarına gönderildiğini belirtti. Amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu vurguladı.

Hükümlülerin Deneyimleri

Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, "İki yıldır bu atölyede çalışıyorum. Kalfalık ve ustalık belgemi aldım. Kurumdan çıktıktan sonra kendi işyerimi açmak istiyorum. Hem aileme yük olmuyorum hem de ayakta durmayı öğrendim. Burası bana ikinci bir şans verdi. Tüm memurlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

Topluma Yeniden Kazandırma Hedefi

Baklava Atölyesi Şefi infaz koruma memuru Yusuf Yıldırım, kurumda bulunan hükümlülerin daha önce bu mesleği yapmadıklarını, burada hem meslek edinip hem de sigortalı olarak çalıştıklarını belirtti. Ailelerinden maddi destek almadan hayatlarını sürdürebildiklerini ve hedeflerinin onları yeniden topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Eğitim ve Rehberlik Faaliyetleri

Ceza infaz kurumu öğretmeni Hasan Ufuk Dağ, "Kurumumuzda hükümlülere okuma-yazmadan doktoraya kadar her düzeyde rehberlik ediyoruz. Geniş bir kütüphanemiz var. Hükümlüler düzenli olarak buradan yararlanabiliyor, dilerlerse kitapları bulundukları yerlere götürerek de okuyabiliyorlar" şeklinde konuştu.



