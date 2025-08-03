İstanbul'da sarhoş adam otomobilleri tekmeleyip küfürler savurdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mahalle sakinleri ayağa kalktı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1833'üncü sokakta yaşanan olayda sokağa sarhoş halde gelen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki arabalara saldırıp etrafa küfürler savurdu.

KÜFÜR EDİP BAĞIRDI

Gece saatlerinde mahalleyi ayağa kaldıran sarhoş adam, sokakta bağırarak küfürler etti.

Neden öfkelendiği bilinmeyen şahıs çevredekilere zor anlar yaşattı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafa küfürler edip arabalara saldıran şahsı güçlükle sakinleştirdi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, alkollü olduğu öne sürülen kişinin çevreye küfürler ederek park halindeki otomobilleri tekmelediği, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Alkollü şahıs gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen yakınlarının ise zarar gören araçların sahiplerine masrafları karşılayacaklarını söyledikleri iddia edildi.



