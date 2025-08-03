Şırnak'ta Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi Oldu

Şırnak'ta bazı alanlar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara 4-12 Ağustos tarihleri arasında giriş yapılamayacak. Bu karar, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla alınmıştır. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki belirli bölgeler geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.

Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilen Alanlar

Dilekyolu

Tuzluca

Ayrancı

Çığlıca

İncebel Dağları

Vatandaşlara Uyarı

Söz konusu bölgelerin koordinatları Valiliğin internet sitesinden paylaşılmıştır. Vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemeleri, can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Belirtilen tarihler arasında bu bölgelere giriş yapılmaması gerekmektedir.



